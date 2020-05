Ce mercredi soir, un homme, né en 1970, a été aperçu en train de vendre des stupéfiants place de la Station à Namur, rapporte le parquet de Namur

Il a été vu par un citoyen, qui en a averti la police. Et effectivement, lorsqu'il a été contrôlé, on a retrouvé sur lui de l'héroïne, beaucoup d'argent liquide et plusieurs GSM.

Il a été interpellé mais nie tout. Il sera présenté à un juge d'instruction ce jeudi matin.