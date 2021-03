« Une brique pour Tiibin » est un projet fou qui consiste à mobiliser les entreprises et organisations namuroises pour supporter un projet humanitaire qui projette la construction d’une école dans le village de Tiibin. Ce projet est mené dans le cadre des activités de l’ASBL Koudougou, association namuroise active au Burkina Faso, et de la Table Ronde de Namur. C’est pour soutenir ce projet que François Devaux a décidé de réaliser « Un petit pas pour Tiibin » pour la construction de trois classes à l’école de Tiibin. François s’élancera en avril 2021 dans ce défi fou de parcourir le trail de la Semois, un ultra-trail de plus de 200 km en 4 jours.

Un site internet permettra de financer le parcours. Chaque cent mètres coûte 5 euros et chacun est libre de financer la distance qu’il souhaite en sachant qu’à partir de 40 euros de don, celui-ci est déductible fiscalement grâce au statut de l’ASBL.

L’objectif est de récolter 10 000 euros via ce canal. Il est également possible de sponsoriser l’évènement. Deux formules sont disponibles. Un pack classique de 250 euros offrant de la visibilité sur internet et dans la presse et un plus fourni de 500 euros offrant de la visibilité et une description sur internet dans la presse et sur les t-shirt de l’évènement. En plus de cela, une bouteille de champagne vous est offerte ! Un sponsor principal qui souhaiterait intégrer les partenaires du projet est aussi recherché.

La Table Ronde de Namur accompagne ce projet en mettant à disposition sa page Facebook pour que le public puisse suivre sa progression en temps réel. Durant l’événement vous pourrez suivre le parcours de François via un lien vers l’application Strava et il donnera son impression après chaque jour sur la page de la Table Ronde. Une seule chose à faire pour suivre l’actualité de l’évènement, liker la page.