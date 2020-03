Il était malade depuis son retour d'Italie pendant les vacances de Carnaval.

Certains s'étonnent qu'un screening n'ait pas été fait au retour des vacances de Carnaval. On commence seulement à constater les retombées de ces retours de voyage dans les zones touchées en premier en Europe.

Ainsi, au collège Saint-Servais, on vient d'apprendre qu'un élève de troisième année est revenu d'Italie avec le coronavirus après un séjour pendant le congé de Carnaval. Le dagnostic a pris un certain temps puisque le premier diagnostic posé par la médecin traitant a été celui de la pharyngite. Ce n'est que fin de semaine dernière que le test pour le coronavirus a été fait, car l'adolescent n'allait pas mieux.

Voici l'avis qui circule.

© DR



Puisqu'il a été en contact avec des élèves de toutes les classes de troisième, les élèves de celles-ci sont dès lors soumis à un petit protocole quotidien qui inclut de prendre sa température deux fois par jour avant et après l'école. Ils ne sont pas écartés. Les cours continuent pour tout le monde avec une information complète aux familles et des mesures d'hygiène renforcée.