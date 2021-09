Un incident s’est produit au parking Gifar dans le centre de Namur ce lundi matin. Le parking a été temporairement interdit d'accès.

Tout a commencé Place de l'Ange. La police a été informée qu'une personne se trouvait allongée sous une couverture en possession d'une arme longue.

L'individu s'est ensuite dirigé vers le parking situé à côté du Match et y est entré. Trois équipes de police secours et une équipe du groupe d'intervention spéciale sont arrivées sur place et ont mis en place un périmètre de sécurité.

Le GIS est entré dans le parking et a interpellé l'individu. Ce dernier n'a pas opposé de résistance. L'arme longue était en fait un fusil à billes en plastique de style jouet mais perfectionné. L'individu a déclaré qu'il vivait dans la rue et qu'il avait cette arme pour se défendre car il avait peur. Il a été privé de liberté à 10 h 25 et va être entendu par la police.