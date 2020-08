La cour d'assises de Namur entamera le 21 septembre, le procès de Lonnie Meunier, un trentenaire de la région de Chiny, accusé du meurtre de Marie-Claire Wauthier, une habitante de Gembloux âgée de 59 ans au moment des faits. Le samedi 3 juin 2017, le corps sans vie de Marie-Claire Wauthier, 59 ans, avait été découvert au n°8 de la rue Gustave-Docq à Gembloux par les pompiers de la Zone de police Nage. La victime avait été bâillonnée, ligotée aux poignets et aux chevilles et attachée à son lit. L'autopsie a confirmé que la dame est morte étouffée.

Pour faire croire à un vol à la suite de ce jeu sexuel qui avait mal tourné, Lonnie Meunier, un jeune père de famille, lui aurait volé sa carte de banque et aurait bouté le feu au matelas. Sans casier judiciaire, il avait été identifié grâce aux caméras de surveillance de l'immeuble gembloutois. Il avait dans la foulée été placé sous mandat d'arrêt pour meurtre et incendie volontaire et est depuis détenu à la prison de Namur.

La chambre des mises en accusation de Namur avait décidé, début janvier, de renvoyer l'habitant de la province de Luxembourg devant la cour d'assises pour meurtre commis afin de faciliter l'impunité d'un vol et incendie volontaire. La constitution du jury se déroulera le 16 septembre à 14h00. La cour d'assises, présidée par Annick Jackers, entamera ses débats le 21 septembre à 09h00.