Le Service Mobile d’Urgence (SMUR) du site Meuse de l’hôpital a réceptionné ce mardi 9 mars son nouveau véhicule d’intervention. Un outil essentiel pour le SMUR du site Meuse qui réalise environ 2.500 missions par an.

À l’intérieur de ce véhicule qui part en mission plusieurs fois par jour depuis l’hôpital sur réquisition de la centrale « 112 », on retrouve un médecin urgentiste spécialisé et un infirmier spécialisé en soins intensifs et soins d’urgence (SISU). Une présentation a été réalisée spécialement pour l’équipe.

Ce tout nouveau véhicule permettra à l’équipe de délivrer au mieux l’aide médicale urgente aux patients en dehors des murs du CHRSM. « Notre hôpital est le berceau de l’aide médicale urgente ! », confie le président du Conseil d’Administration Gilles Mouyard. « Il nous tient à cœur d’offrir un tel service aux patients. Nous sommes d’ailleurs en train de construire un tout nouveau Service d’Urgences pour accueillir au mieux nos patients d’ici 2 ans ».