Le SDF a été sérieusement blessé mais ses jours ne sont pas en danger

Un SDF s'est fait molester cette nuit à Namur, à un endroit non précisé par le Parquet de Namur qui a été prévenu un peu avant six heures du matin, après que l'homme se soit rendu à la police et se soit fait soigner. "" a encore indiqué le Parquet.