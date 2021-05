Le programme STARTS en collaboration avec l’association KIKK qui promeut les cultures numériques et créatives aux croisements entre art, culture, science et technologie, lancent un programme de résidences Art & Sciences au sein même de l’Observatoire Astronomique pédagogique de l’UNamur (Université de Namur) organisé en partenariat avec le Delta, l’espace culturel de la Province de Namur et le TRAKK, le hub créatif et Fab Lab de Namur.

Deux artistes et/ou collectifs seront accueillis en résidence dans les magnifiques studios de résidence (2 logements pouvant accueillir chacun jusqu’à 4 personnes) situés sur le rooftop du Delta à Namur du lundi 7 juin au samedi 10 juillet 2021. Chacun bénéficiera d’une bourse de 5.000 euros pour développer un projet Art / Science sur la thématique de l’astronomie, ainsi qu'un soutien curatorial et scientifique pour développer son projet de production.

Deux résidents seront retenus au total : un international et un de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le programme s'adresse aux artistes ayant un intérêt pour une approche transdisciplinaire, un attrait pour les sciences et la recherche fondamentale. Ils pourront dialoguer et échanger avec les astrophysiciens, les chercheurs et toute la communauté gravitant autour de l’Observatoire Antoine Thomas.

Les résidents pourront apprendre à utiliser les outils du Fab Lab et bénéficieront d’une assistance technique professionnelle. Le projet pourrait, en outre, sur accord de l’équipe du festival, être présenté́ dans le cadre d’une édition du KIKK festival ou au Pavillon, le nouveau lieu d’exposition géré par le KIKK.

A la fin de la résidence, les artistes participeront à un moment d’échange avec le public autour de leur travail. Le format sera déterminé avec les organisateurs en cours de résidence.

Les candidatures sont à envoyer à marie@kikk.be jusqu’au 17 mai 2021 avec comme titre d’email “astronomy residency . Les lauréats seront notifiés le vendredi 21 mai.

Plus d’informations : kalaxy.kikk.be.