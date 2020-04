220 commerces qui restent ouverts durant le confinement

La Ville de Namur souhaite soutenir ses commerces. Elle a identifié plus de 220 commerces qui restent ouverts durant le confinement et les a localisés sur une carte. Un moyen simple pour rappeler aux citoyens et citoyennes que des petits commerces de proximité restent ouverts. L’outil permet aussi de mieux préparer une sortie pour un achat et donc de ne pas se retrouver devant une porte close.



Les boulangeries, boucheries, commerces alimentaires, grandes surfaces, magasins de journaux et take away sont marqués par un logo spécifique. Ces derniers mettent tout en œuvre pour respecter et faire respecter les mesures d’hygiène, dans le respect des mesures du Conseil National de Sécurité. Les caisses de nombreux de ces commerces sont désormais équipées de parois en plexiglass fournies par la Ville de Namur.

L’objectif n’est pas d’inciter à sortir de chez soi mais bien de recenser les commerces ouverts afin de pouvoir procéder à des déplacements réfléchis. Comme le précise le Conseil National de Sécurité :

• Chacun doit rester chez soi au maximum pour limiter les contacts extérieurs

• Vous pouvez quitter votre habitation pour :

- Aller dans un magasin d’alimentation

- Aller à la pharmacie

La carte se trouve sur le site de la Ville de Namur à cette adresse : https://www.namur.be/lien/coronavirus-commerces

Vérifiez avant de sortir :- Les petits commerces sont généralement disponibles par téléphone. N’hésitez pas à les contacter.- Les grandes surfaces, elles, sont plutôt assaillies d’appels. Merci de laisser leurs lignes disponibles et de vous fier à leur site internet.Attention ! : Cette carte n’est peut-être pas exhaustive. Si vous souhaitez figurer sur cette carte ou modifier des informations présentes : cabinet.scailquin@ville.namur.be ou 081/24 69 92