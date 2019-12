La victime a reçu des coups de poing et de pied, elle a été jetée au sol, tirée par les cheveux, on lui a craché au visage

Une jeune fille a été agressée et tabassée en plein centre de Namur mardi, rapporte le parquet de Namur. La scène a fait l'objet d'une vidéo filmée par un témoin de la scène, qui a beaucoup circulé ce mercredi sur les réseaux sociaux. On y voit une jeune fille se faire frapper par une autre, sous le regard de plusieurs autres jeunes.

" Les faits ont été dénoncés par deux canaux différents", expliquait la magistrate de garde. "La scène complète est assez brutale." Un dossier a été ouvert au Parquet et l’enquête est en cours. L'affaire n’est donc pas pris à la légère. Des mineurs sont impliqués. "Nous avons des pistes, les choses vont pouvoir avancer, mais l’enquête n’en est encore qu’au tout début", précisait le parquet mercredi soir.

Selon nos confères de La Meuse, la scène se serait déroulée rue de L'inquiétude. Un témoin a filmé les faits. Des jeunes filles en encerclaient deux autres : l'auteure des coups et sa victime. Cette dernière a reçu des coups de poing et de pied, elle a été jetée au sol, tirée par les cheveux, on lui a craché au visage. Une plainte a été déposée à la police de Namur par une personne, à la fois victime et témoin des faits. Suite à la diffusion de la vidéo sur les réseaux sociaux, la jeune fille qui a porté les coups aurait été identifiée puis retrouvée.