Antoinette Minet va remplacer Isabelle Dulière et prêtera serment en ouverture de séance ce lundi soir

Il y aura du changement dans les rangs des Verts au conseil communal de Namur: Antoinette Minet va remplacer Isabelle Dulière et prêtera serment en ouverture de séance ce lundi soir. "Ce n'est pas tout à fait récent, mais la crise du covid-19 qui a reporté les séances n'a pas permis le remplacement plus tôt. Il n'y a pas de problème entre nous. C'est la situation professionnelle d'Isabelle qui a changé. Elle n'est plus forcément compatible avec le travail de conseillère communale et les commissions qui précèdent l'assemblée", commente la chef de groupe Anne Hubinon. "Antoinette reprend le siège et les commissions d'Isabelle? Lorsqu'elle sera bien installée, on verra éventuellement s'il y a des changements à opérer dans la répartition au sein du groupe."

© Ecolo



Journaliste de formation, Antoinette Minet est chargée de communication au sein de l’UNamur. Une fonction qui amène la Salzinnoise à côtoyer au quotidien les étudiants, chercheurs et professeurs et à aiguiser sa curiosité et sa réflexion sur des sujets innovants, pointus et variés.

Isabelle Dulière a été avocate puis chercheur et assistante à la Faculté de droit avant de devenir enseignante. Malonnoise depuis l’adolescence, elle s'est investie dans diverses associations: ATD Quart-monde, l’unité guide et scoute, l’association des parents, l’accompagnement des femmes victimes de violences conjugales ou encore Les Colverts pour jeunes filles en difficulté. Elle avait prêté serment en décembre 2018. Elle vient d'être grand-maman d'un petit Clément.

© Ecolo



Cette prestation de serment sera un peu particulière puisqu'elle se déroulera à huis clos ou presque. Après deux mois d’interruption en raison des mesures prises dans le cadre de la crise du covid-19, le conseil communal peut à nouveau se réunir et débattre moyennant le respect des règles de distanciation physique. La configuration de la salle du conseil a été donc été revue et ne permet plus la présence physique de citoyens et de journalistes qui peuvent cependant suivre les débats de ce lundi et de ce mardi (deux soirées sont nécessaires our aborder les plus de 300 points à l'ordre du jour) dès 18h sur la chaîne Youtube de la ville de Namur: https://www.youtube.com/watch?v=cvAW9NTv4wo