Un événement RiverCleanup (ramassage de déchets) aura lieu ce dimanche 27 septembre. Une centaine de personnes et une équipe de 10 bénévoles y participeront .

Derrière l'opération, on retrouve notamment Emma Wauthier : "Je me suis engagée en tant que déléguée namuroise (bénévole) pour l'association Rivercleanup depuis mars. J'ai 23ans et je viens de terminer un master en biologie environnementale (BOE). Nous avons reçu beaucoup de messages positifs et enthousiastes de la part des Namurois, y compris au niveau politique et communal. C'est la première fois qu'un aussi gros événement est organisé avec l'asbl Rivercleanup. Le point de rdv est fixé aux Capitaineries."

L'événement dure de 10h à 16h, et les Cleanup seront majoritairement réalisés entre 10h30 et 12h30. Un drink est offert aux participants après le ramassage. En plus de ramasser les déchets le long de la Sambre et la Meuse, des kayaks seront mis à disposition pour ramasser les déchets dans l'eau également.

Inscriptions : https://www.river-cleanup.org/fr/world-cleanup-day/river-cleanup-namur?fbclid=IwAR3OuAE0104IPE143plQ8-Z5RLUk-RDVgdu5rASXwEsVHWILiGtuDefW6Vk