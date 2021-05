En 2020, des informations policières ont permis de savoir qu’un Namurois détenait à son domicile des quantités importantes de cannabis. L’enquête menée par la Police Judiciaire Fédérale de Namur (PJF) a mis en évidence l’existence d’une probable organisation criminelle très active dans le trafic international de cannabis. Le transport des produits stupéfiants s’effectuait selon la technique du "go-fast", à savoir le déplacement de véhicules transportant la drogue.

Plusieurs individus ont été identifiés, et leur rôle probable dans l’organisation a pu être déterminé. L’organisation faisait usage d’un véhicule volé et de différents box garage.

Depuis le 6 mai, et sur plusieurs jours, 9 perquisitions ont été mises à exécution par la PJF de Namur, à Aiseau-Presles, à Jette et à Namur, aux lieux de domicile ou de résidence des suspects, ainsi que dans des box, et dans différents points de chute de l’organisation. La PJF de Namur a pu compter sur l’appui des zones de police de Bruxelles-Ouest et de Châtelet, ainsi que des maîtres-chien de la Police Fédérale. Ces perquisitions ont permis d’interpeller différents suspects. Parmi ceux-ci, 5 d’entre eux ont été et placés sous mandat d’arrêt. Un des suspects qui a été interpellé en région parisienne sur base d’un mandat d’arrêt européen, faisait déjà l’objet d’une condamnation à 12 ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants.

Deux véhicules appartenant à l’organisation ont été saisis, ainsi qu’une somme de 13.000 euros, plus de 110 kilos de résine de cannabis et 3 kilos de fleurs de cannabis. Du matériel de conditionnement et de pesage a été emporté, ainsi que des GSM et du matériel informatique qui sont actuellement en cours d’exploitation par les enquêteurs.