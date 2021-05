On se doutait que l’ouverture des terrasses attirerait la foule Place du Vieux et effectivement, ce samedi après-midi, elle était déjà noire de monde. Autant dire que tous les jeunes présents voient ce 8 mai comme une libération. "Cela fait des mois que l’on doit suivre nos cours à distance, que nos loisirs sont supprimés et qu’on ne peut plus voir nos amis dans un cadre festif", confie, Julie, 17 ans. "Cela fait vraiment un bien fou de retrouver cette vie sociale, de se poser, de discuter et de boire un verre. Entendre du bruit autour de soi, c’est finalement également rassurant."

© G.P.

Certains n’ont pas hésité à s’installer sitôt leur journée de travail terminée.explique Pierre, 25 ans.

© G.P.

A Jambes, c’était un peu moins l’effervescence. La Place de la Wallonie était théoriquement réservée aux établissements situés à côté mais ce samedi, aucune terrasse n’y était installée. Près du pont de Jambes, la Schtouff avait par contre retrouvé ses habitués.explique le patron Jérôme Boset.Le Vauban, l’Europe, le Commerce et le Lagon bleu ont tour à tour cessé leurs activités alors que le 500 a été repris mais est toujours en travaux.