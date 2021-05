.Dans le cadre de sa politique de soutien et d’accompagnement de ses élèves, l'Institut de la Providence de Champion a décidé de marquer symboliquement le retour de tous ses élèves à 100 % en présentiel.

Un accueil festif leur sera proposé le matin du lundi 10 mai en arrivant à l’école (entre 7h30 et 8h30).

Différentes activités seront organisées autour du bien-être autant des élèves que des membres du personnel avec notamment la mise à disposition d’un nouveau local « bien-être »

« Par ailleurs, sur base d'un travail préparatoire réalisé par nos enseignants, des résultats des enquêtes menées fin mars auprès des membres du personnel et des élèves et en tenant compte de la circulaire Covid 19 relatives à l’organisation des épreuves d’évaluation sommative, à la sanction des études et aux recours », nous avons retenu 5 grands principes pour organiser cette fin d’année scolaire », explique le directeur Olaf Mertens :

1. Evaluer la situation de chacun des élèves aux D2/D3 (vert, orange ou rouge) via des conseils de classe

2. Informer dès que possible les élèves sur leur situation scolaire actuelle

3. Suivre et accompagner nos élèves en difficulté d’apprentissage

4. Fixer des repères clairs pour l’organisation des évaluations de fin d’année afin de diminuer, autant qu’il soit possible, la pression que le contexte sanitaire fait déjà ressentir aux élèves

5. Fixer des balises claires et précises pour les décisions finales

« Par ces principes, nous veillons, comme la circulaire nous y invite, à concilier au mieux l’intérêt pédagogique et psycho-éducatif de nos élèves en prenant en considération d’une part leur niveau d’apprentissage et leurs résultats et, d’autre part, leur bien-être psychologique. »

L’ensemble des documents utiles détaillant l’organisation de la fin de cette année scolaire se retrouvent sur le site de l’Institut (secondaire.providencechampion.be)