Le but de ces entretiens personnalisés est de présenter les différentes formules d’immersion à l’étranger pour les jeunes à partir de 15 ans.

YFU indique : "Réaliser une année scolaire aux Etats-Unis ou en Équateur, choisir un séjour combiné néerlandais-anglais, découvrir la vie de famille et l’école en Allemagne, partir pendant ses études secondaires en Grande-Bretagne ou en Irlande ? YFU propose différentes formules pour partir pendant les études secondaires avec le programme EXPEDIS ou après celles-ci (seconde rhéto, programme supérieur, volontariat, etc.). Il y a plus de 50 destinations sur tous les continents."

YFU Bruxelles-Wallonie asbl est une Organisation de Jeunesse spécialisée dans les Programmes d’Echanges Interculturels depuis plus de 60 ans. "Les séjours organisés sont bien plus qu’une immersion linguistique. C’est une aventure hors du commun qui aide les étudiants à mieux appréhender leur future vie d’adulte et à s’insérer dans ce monde interdépendant en pleine mutation."

L’inscription à la séance d’information individuelle est obligatoire et se fait auprès de l’asbl YFU Bruxelles-Wallonie auprès de Marine Thirion à l’adresse marketing@yfu-belgique.be

Pour plus d’info, surfez sur le site internet www.yfu-belgique.be

Le port du masque durant la rencontre sera obligatoire et du gel désinfectant sera mis à disposition.

Adresse du jour : Mundo-N, Rue Nanon, 98 - 5000 Namur