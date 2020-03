Des initiatives sont aussi prises pour lutter contre l'isolement des âinés qui résident dans les homes publics

En juillet dernier, le président du CPAS Philippe Noël est allé voir un service qui lutte contre l'isolement des aînés en marge d'une mission au Canada. il en lance les prémices alors que la crise du coronavirus isole encore davantage les personnes âgées.

Dans le service canadien, il s'agit d'un service bénévole, "une coordination d’appels téléphoniques à des aînés de manière régulière: chaque bénévole a sa (ou ses) personne(s) âgée(s) et l’appelle une fois par semaine pour prendre des nouvelles."

"Ils travaillent de manière préventive, non pas sur un déplacement physique, mais sur un lien téléphonique régulier avec la même personne. Je voudrais voir comment ça se met en place, ce que ça apporte, si c’est à intégrer en complément à d’autres éléments…"

En période de coronavirus, il ressort l'idée, mais avec des agents des services sociaux. "Le service travaille à la mise en place d’appels téléphoniques de courtoisie aux personnes âgées ou isolées", annonce-t-il parmi les mesures prises au niveau de l'aide sociale. Autre service proposé aux seniors isolés pendant le confinement: le service de repas à domicile du CPAS qui peut être sollicité en cas de besoin. "Il est maintenu avec des mesures d’hygiène supplémentaires au niveau de la production et de la livraison. La production de repas peut être augmentée : toute demande de repas peut être adressée au service par téléphone (081/337.414) ou par mail (repas.domicile@cpasnamur)."

Autre initiative pour briser l'isolement, mais en maison de repos cette fois: les dessins d'endants. "Depuis quelques jours, les habitants des maisons de repos sont confinés dans les bâtiments sans pouvoir sortir ou avoir un contact physique avec leurs proches. Et cette situation va perdurer durant plusieurs semaines. Nos aînés souffrent beaucoup de cet isolement", rappelle le président du CPAS Philippe Noël qui lance un appel aux dessins et petits mots solidaires pour briser la solitude.

Quelques dessins sont déjà arrivés depuis son appel en début de semaine. Ces courriers sont distribués après une mise en quarantaine. "N’hésitez pas à continuer. Et, pour installer une relation positive et durable, n’hésitez pas à signer les dessins à mettre, au verso, votre adresse. Nos aînés adorent prendre la plume pour vous répondre", dit-il. "Des gestes simples et de petites intentions améliorent sensiblement leur quotidien et leur moral", lance-t-il aux Namurois

Car les mesures prises par le conseil de sécurité comprennent l’interdiction de visite et de retour momentané en famille. "Le personnel renforce ses protocoles avec une prise de la température, notamment avant chaque entrée en fonction et en appliquant la procédure d’hygiène pour les mains. Tout cas suspect est directement signalé et des mesures confinement à domicile sont appliquées", dit-il.

Comme promis, les familles pourront prendre contact avec leurs parents via vidéoconférence." Chaque maison de repos est en train de s’organiser pour rendre cela possible et communique vers les familles pour leur indiquer les modalités pratiques."

Les règles en application dans les résidences-services du CPAS attenantes aux maisons de repos permettent deux cas de figure: soit les résidents et résidentes peuvent sortir et recevoir des personnes, mais elles ne peuvent plus être en contact avec la maison de repos, soit elles n’ont plus de contacts avec l’extérieur et continuent à accéder à la maison de repos.

La Ville rappelle qu'elle a créé un adresse e-mail spécifique pour que toutes les questions ou demandes de soutien social, pour soi-même ou pour autrui (un ami, un voisin,…) soient centralisées et que les services puissent ensuite, sereinement et efficacement, traiter les demandes et y apporter le meilleur suivi : solidarite@ville.namur.be "Dans ces moments particuliers, les personnes les plus fragiles de notre société sont particulièrement menacées. Si la crise met la solidarité à l’épreuve, elle est aussi l’occasion de la renforcer".

Adaresses des Maisons de Repos du CPAS pour envoyer les dessins :

🏡 MRS Les Chardonnerets, rue de Dave 165 - 5100 Jambes

🏡 MRS Le Grand Pré, rue Armand de Wasseige 76 - 5100 Wepion

🏡 MRS Harscamp, rue Saint-Nicolas 2 - 5000 Namur

🏡 MRS La Closiere, avenue de la Closière 2 - 5002 Saint-Servais

🏡 MRS Saint-Joseph, chaussée de Nivelles 354 - 5020 Temploux

(coût d’un timbre : 1,01 €)