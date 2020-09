Les samedi 3 et dimanche 4 octobre, se déroulera le Week-end du Client. Pour la quatrième année consécutive, Comeos et UCM s’associent pour organiser cet événement consacré au shopping. Une édition record avec plus de 13.000 magasins participants.

A ce jour, sur les 5.155 commerçants inscrits en Wallonie et à Bruxelles, 880 (16%) sont des commerçants installés en province de Namur.

Cette année, afin de soutenir ses commerçants dans la relance économique, Namur sera « Ville phare » 2020, à l’initiative de la Ville de Namur et de son Echevine de l’Attractivité urbaine, Stéphanie Scailquin, et en collaboration avec la Gestion Centre-ville et les associations de commerçants. Avec plus de 350 commerçants participants, les clients namurois et d’ailleurs seront chouchoutés : petites attentions, cadeaux, concours, dégustations et démonstrations, il y en aura pour tous les goûts.