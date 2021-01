La Ville de Namur, en collaboration avec Namur Boutik, participe aux « Virtual Shopping Days » . Cette initiative conjointe du SNI et de la Wallonie a pour objectif d’inciter clients et clientes à visiter les e-commerces des commerçants wallons. Et ainsi promouvoir le réflexe de « l’achat local en ligne ».

De nombreux commerces namurois se sont lancés dans l’ecommerce et peuvent maintenant proposer une offre digitale aussi alléchante que les grandes chaines internationales. Ces cinq jours dédiés au commerce local en ligne est l’occasion de les faire connaître et de montrer leur capacité à rebondir avec une offre digitale et variée.

Namur Boutik, lancé dans la foulée du confinement, se veut être la vitrine digitale du commerce namurois. Il est dès lors le partenaire idéal et incontournable de ces premiers « Virtual Shopping Days ».

Vous souhaitez participer et gagner un des trois chèques cadeaux NamurShopping d’une valeur de 100€ à dépenser dans les magasins namurois? Rendez-vous sur le site www.virtualshoppingdays.be

Choisissez Namur dans la zone de participation, visitez les vitrines virtuelles des commerçants sur Namur Boutik et recherchez les « logos indices ». Aucune obligation d’achat ! Une fois trouvés, il vous suffit de remplir le formulaire "Je participe" sur le site www.virtualshoppingdays.be et de compléter avec les indices glanés sur Namur Boutik.