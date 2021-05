Le Comité Animation Citadelle organise ce samedi 22 mai, des visites guidées « nature » familiales en compagnie d'ânes et du guide nature François Dujardin. L’occasion de vous promener à la Citadelle tout en apprenant plein de choses sur la nature qui nous entoure sur le site. Le thème de cette visite sera « l'évolution du végétal selon Charles Darwin. Entre les mousses et les grands arbres, mais que s'est-il passé ? ».

Notez qu’il ne s’agit pas de « balades à dos d’ânes » mais bien de visites guidées « nature », menées par un naturaliste professionnel, lors desquelles, les participants sont conviés à promener les ânes. Les enfants sont invités, quant à eux, à monter quelques minutes à tour de rôle sur les ânes tout au long de l’activité. Chacun profitera donc de la sagesse et de la quiétude de ces animaux si doux et charmants.

Trois départs sont prévus de Terra Nova à 11h, 14h et 16h30 pour une balade d’une heure et demie. La réservation (081 24 73 70 et citadelle.namur.be) est obligatoire.

Tarif : 8 euros pour les adultes, 7 pour les enfants et gratuit en-dessous de 6 ans.