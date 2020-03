Investissement total de près de 25 millions d'euros. Le chantier de La Closière à Erpent a démarré début février.

La Closière d'Erpent remplacera La Closière de Saint-Servais

La Closière d’Erpent, dont le chantier a démarré début février pour se terminer théoriquement fin 2022, elle remplacera la Closière de Saint-Servais. Le site se trouve à proximité de la N4. Il y aura 103 lits et la cuisine centrale produira chaque jour 2 000 repas à destination des 5 MRS et des 3 résidences services du CPAS. Adresse: Avenue du Bois Williame, 5101 Namur.

Le cahier de charges lancé par le CPAS de Namur pour sa nouvelle MRS à Erpent fixait dès le départ des objectifs de performances énergétiques (besoins en énergie primaire) ambitieux. Pour y répondre, AAU et Cenergie ont développé dès la phase de concours un projet permettant de limiter au maximum les besoins de chauffage et de refroidissement, se basant sur l’approche globale de la Maison Passive. Les besoins en énergie primaire s’en trouvent ainsi également grandement diminués.

© Architecte: AAU sa



Le projet consiste en une MRS de 7.500 m², répartie sur 3 niveaux. Le rez-de-chaussée partiellement enterré comprend les locaux administratifs, les locaux du personnel, les locaux communs (accueil, salle à manger, espace polyvalent…), les espaces techniques et une cuisine centrale alimentant en repas les autres MRS gérées par le CPAS de Namur. Les 103 chambres des résidents sont réparties sur les deux niveaux supérieurs. Ces niveaux comprennent également des espaces de séjours communs et des locaux dédiés au personnel et aux utilities.

Pour ce projet, Cenergie fournit son expertise en matière de performances énergétiques et environnementales, via des simulations PHPP et des simulations dynamiques permettant de vérifier le niveau de confort atteint, de même que via l’évaluation de l’impact environnemental des matériaux choisis et la gestion des eaux de pluie sur le site. L’enveloppe du bâtiment est fortement isolée (U ≤ 0,12 W/m²/K, triple vitrage et châssis passifs) et un haut niveau d’étanchéité à l’air est visé (n50 ≤ 0,6 vol/h). La ventilation hygiénique est assurée par des groupes de ventilation double flux avec échangeurs de chaleur à plaques placés sur les toits des bâtiments.

© Architecte: AAU sa



La cuisine centrale est traitée comme une zone spécifique du bâtiment, de par ses besoins particuliers. L’enveloppe est également performante en termes d’isolation, mais les exigences en termes d’étanchéité à l’air sont moins élevées (1 vol/h). L’usage de la cuisine centrale et les techniques nécessaires à son bon fonctionnement sont en effet de nature à rendre moins bonnes les performances d’étanchéité à l’air réalisables sans surcoût inconsidéré.

Le confort thermique d’été est assuré de manière passive dans les chambres par la limitation des charges solaires (stores extérieurs motorisés) et des charges internes (éclairage performant : 2W/m².100lux en moyenne, régulation sur base de la lumière du jour, détection de présence). La grande inertie du bâtiment, laissée un maximum accessible, permet aussi d’aplanir les pics de température dans l’ensemble du bâtiment. Les mêmes mesures de limitation des charges sont prévues au rez-de-chaussée. En complément, les locaux du personnel à ce niveau bénéficieront de top cooling et la salle à manger commune sera équipée d’un système de plafonds froids, de manière à garantir un confort optimal aux résidents en cas de canicule, comme le prévoit la règlementation.

© DR



La mission de Cenergie pour ce projet comprend aussi les études techniques HVAC et sanitaires, tant pour la MRS que pour la cuisine centrale. Sur base des besoins en chauffage et en ECS, une chaudière au gaz à condensation et une installation de cogénération également au gaz sont prévues dans les locaux techniques de la MRS. Les techniques spéciales de la cuisine centrale sont aussi conçues de manière à limiter les besoins en énergie : étude détaillée du concept de ventilation et de sa régulation, limitation des besoins de froid par une organisation réfléchie des espaces.

Surface: 7.500 m2

Budget: 10.500.000 €

Equipe de conception:

Maître d’Ouvrage: CPAS de Namur

Architecte: AAU sa

Techniques spéciales: Cenergie et AAU

Conseiller en énergie: Cenergie

© Architecte: AAU sa



La Maison Harscamp de Salzinnes remplacera l'Harscamp au Grognon

La future maison de repos de Salzinnes (début du chantier fin de l’année) remplacera le bâtiment de l’Harscamp avec une MRS de 102 lits et une résidence services de 20 logements dans un bâtiment indépendant. Le CPAS espère démarrer le chantier avant la fin de l'année. Adresse: Rue des Bosquets, 5000 Namur.

Pour sa nouvelle MRS et sa Résidence-services à Salzinnes, le CPAS de Namur avait fixé dès le départ des objectifs de performances énergétiques ambitieux. Lors du concours, AAU et Cenergie ont développé un projet permettant de limiter au maximum les besoins de chauffage et de refroidissement, se basant sur l’approche globale de la Maison Passive. Les besoins en énergie primaire s’en trouvent ainsi également grandement diminués.

© Architecte: AAU sa



Le projet consiste d’une part en une MRS de 6.100m², répartie sur 3 niveaux. Le rez-de-chaussée semi-enterré comprend les locaux administratifs, les locaux du personnel, les locaux communs (accueil, salle à manger, espace polyvalent…), la cuisine et les espaces techniques. Les 102 chambres des résidents sont réparties sur les deux niveaux supérieurs. Ces niveaux comprennent également des espaces de séjours communs et des locaux dédiés au personnel et aux utilities.

L’autre partie du projet est consacrée à la Résidence-services, qui comprend 20 logements, dans un bâtiment indépendant de 6 niveaux.

© Architecte: AAU sa



Pour ce projet, Cenergie fournit son expertise en matière de performances énergétiques et environnementales, via des simulations PHPP et des simulations dynamiques permettant de vérifier le niveau de confort atteint, de même que via l’évaluation de l’impact environnemental des matériaux choisis et la gestion des eaux de pluie sur le site. L’enveloppe du bâtiment est fortement isolée (U ≤ 0,12 W/m²/K, triple vitrage et châssis passifs) et un haut niveau d’étanchéité à l’air est visé (n50 ≤ 0,6 vol/h). La ventilation hygiénique est assurée par des groupes de ventilation double flux avec échangeurs de chaleur à plaques placés sur les toits des bâtiments.

Le confort thermique d’été est assuré de manière passive dans les chambres de la MRS et les appartements de la résidence-services par la limitation des charges solaires (stores extérieurs motorisés) et des charges internes (éclairage performant : 2W/m².100lux en moyenne, régulation sur base de la lumière du jour, détection de présence). La grande inertie du bâtiment, laissée un maximum accessible, permet aussi d’aplanir les pics de température dans l’ensemble du bâtiment. Les mêmes mesures de limitation des charges sont prévues au rez-de-chaussée de la MRS. En complément, les locaux du personnel à ce niveau bénéficieront de top cooling et la salle à manger commune sera équipée d’un système de plafonds froids, de manière à garantir un confort optimal aux résidents en cas de canicule, comme le prévoit la règlementation.

© Architecte: AAU sa



La mission de Cenergie pour ce projet comprend aussi les études techniques HVAC et sanitaires. Sur base des besoins en chauffage et en ECS, une chaudière au gaz à condensation et une installation de cogénération également au gaz sont prévues dans les locaux techniques de la MRS. La résidence-services est connectée à la production centralisée de la MRS via un réseau de distribution enterré. Une sous-station alimente les appartements en eau chaude via une boucle combilus. La production d’ECS se fait par appartement via des petits échangeurs de chaleur locaux pour un confort d’utilisation optimal.

Surface: 7.500 m2

Budget: 13.000.000 €

Equipe de conception:

Maître d’Ouvrage: CPAS de Namur

Architecte: AAU sa

Techniques spéciales: Cenergie et AAU

Conseiller en énergie: Cenergie