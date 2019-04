Un nouveau quartier sera dessiné avec des bureaux, des logements et des cheminements piétons

Ce mardi 23 avril, se tenaient deux réunions publiques d'information sur les différents projets de revitalisation du quartier des Casernes.



Dans un premier temps, les riverains du quartier Saint-Nicolas ont pu, lors d'une réunion qui se tenait au Cinex, rencontrer les responsables politiques, architectes et promoteurs afin de faire part de leurs avis et remarques. Une deuxième réunion s'est ensuite tenue à la Bourse pour faire connaitre les projets de tous les Namurois.

Outre le rappel des projets Rogier 1 (Conservatoire et salle de spectacle pour musique ancienne), et Rogier 2 (ensemble de logements avec bibliothèque, parc public, horeca, musée africain et halle aux circuits courts), on a pu découvrir le projet immobilier primé pour remplacer les tours des Finances.

A la place de l'esplanade minéralisé de son oeuvre d'art en boule et de ses 3 bâtiments pas très esthétiques sera construit un ensemble de logements bureaux, restaurant d'entreprise, potager, salle polyvalente et commerces avec un espace public et un cheminement. Le SPF Finances basé à Namur est locataire de ces bâtiments jusqu'en 2021. On ne sait pas encore où les services déménageront et s'ils reviendront rue des Bourgeois après travaux. Toujours est-il que le promoteur souhaite déposer une demande de permis d'urbanisme en juin prochain.

Pour en savoir plus sur les différents présentations du quartier Casernes: https://www.pavillon-namur.be/…/le-futur-visage-du-quartier…