Le vote citoyen du budget participatif namurois touche à sa fin. Le délai initialement prévu était ce dimanche soir à 23 h 59.

Un problème technique a cependant rendu impossible le vote ce dimanche matin.

La Ville de Namur a dès lors décidé de prolonger la période de vote jusqu’à ce mardi 30 mars à 23h59.

Une occasion de plus pour les Namuroises et Namurois de 16 ans et plus de donner leur voix à leur(s) projet(s) préféré(s)* via le lien suivant : https://proximitybelgium.be/static/namur-tous-les-projets

Ils rejoindront ainsi les 5.500 citoyens et citoyennes qui ont déjà exprimé 12.000 votes.

Pour rappel, 64 projets sont proposés. Il est possible de voter pour plusieurs projets mais une seule fois par projet.