Le sprinter et athlète olympique belge s'engage auprès de Gaia pour le bien-être animal. La cage s'arrête à Namur ce mardi place d'Armes.

Chaque été, Gaia fait une tournée estivale pour sensibiliser le public au bien-être animal. Ce mardi, l'association s'arrête à Namur dans le cadre de la campagne "Exit les cages", une initiative citoyenne européenne visant à interdire l’utilisation des cages dans les élevages européens.

Pour le lancement de sa tournée, à Bruxelles, GAIA a pu compter sur la présence d’un ambassadeur de marque : le sprinter et athlète olympique belge Kevin Borlée. "Je prends cet engagement parce que j'aime les animaux", a expliqué Kevin Borlée. "Quand on voit les conditions dans lesquelles ils sont élevés, on se demande pourquoi on ne change pas cela. Ils devraient vivre de manière digne. On doit changer les mentalités et sensibiliser les gens. C'est un débat qu'on doit avoir. Une vie en cage, ce n’est pas une vie. Pour mettre fin à ce cauchemar, je compte sur votre élan d’humanité. Signez la pétition Exit les cages!", invite-t-il.

"En Europe, plus de 300 millions d’animaux sont élevés dans des cages chaque année. Les cages sont cruelles et inutiles. Elles ont des effets dévastateurs sur les animaux comme les lapins, les cailles, les canards, les oies, les poules ou les truies. En Belgique, aussi, près de 85 % des animaux sont élevés de manière intensive", insiste Gaia.

La cage dans laquelle s'est enfermé Kevin Borlée est présente jusqu'à 18h sur la place d'Armes à Namur ce mardi. Des bénévoles inviteront les Namurois et passants à y entrer et à se faire immortaliser. A signer la pétition aussi. Objectif de Gaia: récolter 1,3 millions de signatures avant la fin de l’été. "C'est la seule manière pour obliger la Commission européenne à prendre ce sujet au sérieux", affirme l'association.

A Namur comme dans les autres villes où Gaia s'arrête, il est possible aux passants de faire l'expérience de la cage et de se faire immortaliser, comme cette dame venue signer pour le bien-être animal en compagnie de son cochon d'Inde.