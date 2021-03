L’art en mouvement dans l’espace et dans le temps, c’était le fil rouge de l’édition 2020 de Chambres avec vues, qui n’a malheureusement pas pu voir le jour en raison de la crise sanitaire. En clin d’œil à cette édition, le service Culture de la Ville organise une exposition collective et sélective des artistes qui avaient répondu à l’événement initial et ce, autour de cette même thématique de mouvement.

Du 18 mars au 9 avril, l’exposition MOBILIS réunira donc 24 artistes à la Galerie du Beffroi. Peintres, photographes, sculpteurs ou sculptrices, ils et elles nous font voyager autour de la thématique du mouvement dans l’espace et dans le temps.

Le thème MOBILIS, qui s’inscrit dans le contexte de la transformation de Namur et de sa dynamique culturelle, laisse place à des cogitations, des remue-méninges, des audaces et idées créatives. Chaque artiste s’interroge sur l’exploration de l’espace et la notion de mouvement. Certains se réapproprient les techniques traditionnelles, d’autres explorent de manière participative et critique des technologies expérimentales.

L’axe essentiel qui prévaut est la manière dont la mobilité est envisagée dans chacune des propositions plastiques. Il s’agit pour l’artiste de fixer conceptuellement la notion de mouvement entre l’œuvre et le spectateur, et cela dans le cadre d’un échange créatif immédiat.

Entrée gratuite sur réservation au 081 22 84 76

