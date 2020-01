Le procès de Michel Petersbourg, accusé d’avoir tué avec préméditation Nathalie Lahaye le 23 novembre 2017 à Walcourt, s’est poursuivi mercredi matin devant la cour d’assises de Namur avec les auditions de témoins.

Ainsi, Felix V. a côtoyé l’accusé, Michel Petersbourg, en prison. Le jour de la mort de Nathalie Lahaye, juste après les faits, il a reçu un appel de 50 secondes de la part de l’accusé. " C’était bref et inaudible, il avait l’air d’être sous l’influence de l’alcool. " Petersbourg ne sait plus pourquoi il a appelé le témoin, précisant juste qu’il était dans un état second et qu’il a appelé " un tas de personnes " après avoir tué Nathalie Lahaye. Le matin même des faits, ce témoin et l’accusé s’étaient échangé des SMS qui ont interpellé la cour, et notamment : " À l’instant, je dois aller le chercher ." Quand on demande à Félix V. si cette phrase fait référence à l’arme du crime, celui-ci avoue ne plus savoir dans quel contexte il l’a écrite. Questionné au sujet de l’arme du crime dans ce cadre, Petersbourg, qui avait dit l’avoir acquise deux mois auparavant, déclare ce mercredi qu’il l’avait en fait depuis trente mois.

Fatmah, la tenancière d’un snack de Châtelet, porte à la connaissance de la cour que juste après les faits Petersbourg et Marie, une amie qui a accompagné l’accusé rencontrer Lahaye à Walcourt, se sont rendus dans son commerce sur le coup de 18 heures. Un élément important qui n’avait pas été évoqué depuis le début du procès alors qu’il aurait pu éclairer les enquêteurs sur l’état de Marie, qui dit ne se souvenir de rien cet après-midi là en raison de l’alcool consommé avec l’accusé. Petersbourg explique : " Elle avait bu et était saoule, je lui ai offert une frite."

Les témoins auditionnés s’accordent sur le fait que Petersbourg est un gentil garçon, serviable, drôle à ses heures, mais ingérable, angoissé, paranoïaque et affabulateur dès qu’il a consommé de l’alcool, ce qui lui arrivait fréquemment avant les faits, se présentant lui-même comme alcoolique à ce moment.

Des proches de Nathalie Lahaye ont ensuite pris la parole. Betsy, qui était la collègue de Nathalie depuis 1997, confie : " Après ses retrouvailles avec Petersbourg, elle était devenue très nerveuse, elle était effrayée, elle m’a demandé de ne pas oublier le nom de l’accusé si il lui arrivait quelque chose. Elle pensait au début qu’il avait changé mais ce n’était pas le cas. Il lui disait qu’elle savait ce qui l’attendait en cas de rupture, elle avait peur pour ses proches et pour son fils. Elle était harcelée, elle recevait des menaces mais me disait qu’elle n’avait pas de place pour lui dans sa vie. Au travail, les derniers jours, elle était terrifiée et toute tremblante. "

À Myriam, une amie dont elle a fait la connaissance en Tunisie, Nathalie a confié s’être mise " dans une belle merde " en ayant à nouveau des contacts avec Petersbourg. " Il était possessif et la menaçait, mais elle voulait régler cela seule, malgré le fait qu’il lui avait dit qu’en cas de rupture il n’aurait de pitié ni pour son fils ni pour ses proches ou son entourage et qu’il la tuerait, qu’il n’avait rien à perdre. Elle me confiait qu’elle n’arrivait pas à se débarrasser de lui, qu’il était fou. Le 17 novembre, elle me disait qu’elle ne se reconnaissait plus, qu’elle avait fort maigri et ne s’apprêtait presque plus. " Dominique, un autre ami, confie : " Il la harcelait, la suivait, frappait à sa porte la nuit. "

Les proches de Nathalie Lahaye la décrivent comme une femme coquette, gentille et généreuse, calme, toujours souriante, aimant la vie, toujours bien considérée à son travail, très fière de son fils, "son grand bébé".

Ensuite, les enquêteurs ont présenté des vues de l’hôtel de l’Aigle et du parking où était garée la voiture de Nathalie Lahaye, dans laquelle celle-ci a été abattue. Me Mayence, l’avocat du fils de Nathalie Lahaye, constitué partie civile, a tiré les conclusions suivantes : " Marie, l’amie de Petersbourg qui a accompagné l’accusé et Nathalie Lahaye pour boire un verre avant le décès de la victime, depuis la table où elle était installée, a dû pouvoir observer ce qui s’est passé dans le véhicule. La dame avec qui elle venait de passer un moment était sans vie au volant, cela devait être interpellant. Or, elle prétend n’avoir rien vu."