Nature & Progrès initie une vaste démarche participative autour de la question « As-tu besoin de ton voisin ? ». Ce projet inédit au sein de l’association environnementale se fera sous la forme d’un panel citoyen de 30 personnes. Le groupe est attendu à Namur les 12 et 19 mars.

"La participation de tous est la condition indispensable de l’émergence des meilleures décisions possibles pour l’ensemble des concitoyens". Nature & Progrès initie ainsi un projet participatif sur les questions de l’entraide, du réseautage et du « consommer local », des échanges de savoirs et de savoir-faire, de la redynamisation du « capital social », etc. Une attention toute spéciale sera également portée à l’intégration des publics précarisés.

Le projet de démocratie participative comprend à la fois des membres et des sympathisants de l’association. Le but de cette démarche est de lancer le dialogue dans un petit groupe de personnes d’horizons divers, de tous âges, de toutes occupations professionnelles et origines géographiques - en vue de faire émerger des propositions originales pour guider l’action de Nature & Progrès.

Les 3 thématiques abordées seront l’agriculture bio, le jardinage et l’écobioconstruction. Lors de la première journée (12 mars), les participants pourront échanger librement sur leurs expériences personnelles. Enfin, lors de la deuxième journée (19 mars), ils seront invités à débattre en petits groupes de 10 personnes pour élaborer leurs idées de projets.

"Tout est à définir, tout est à construire et nous le construirons ensemble avec l’appui de facilitateurs extérieurs. A l’issue de ces 2 journées de débats, le groupe produira une liste de projets en vue de redynamiser les liens sociaux au sein des villages et villes."

Date : samedis 12 et 19 mars (de 10H00 à 17H00) à Namur

Lieu : 5100 Naninne - rue de la Gare de Naninne, 114