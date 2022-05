Némo n’avait que six mois lorsqu’il a été saisi en 2018 à Jodoigne et confié au refuge gembloutois "le Rêve d’Aby." "C’était encore un poulain, il n’avait pas un an. Il faisait partie d’un troupeau de poneys et n’était plus nourri ni abreuvé. Sa maman était en totale dénutrition et n’avait plus de lait pour le nourrir. Si on était intervenus quelques jours plus tard, il serait mort", explique Sophie Locatelli, présidente du "Rêve d’Aby".

D’importants soins ont été prodigués au poney. "On a fait le pari de le séparer de sa maman pour ne pas la fatiguer encore plus. On a mis Némo sous perfusion au sein de notre refuge. Durant trois semaines, il était accompagné 100 % du temps, y compris la nuit. C’était intensif. C’est en avril qu’on l’a remis en prairie avec sa mère, c’était beau à voir."

La présidente a logiquement souhaité avoir tous ses apaisements avant de finaliser son adoption. "Lorsqu’on recueille des animaux qui ont vécu ce genre de choses, on redouble de vigilance. Mon vétérinaire, qui connaissait Mélanie, m’a dit que je pouvais lui faire confiance les yeux fermés. Elle avait déjà adopté un autre cheval (Ndlr : Poupou, un cheval de trait). Et franchement, je ne le regrette pas."

Pour Sophie Locatelli, ce périple de 120km permet de "boucler la boucle." "Némo, c’est un survivant. Le voir évoluer aux côtés d’un autre cheval et voir la manière dont Mélanie s’en occupe, c’est émotionnellement très fort. Et puis, elle réalise ce projet au profit de notre refuge qui ne vit que grâce aux dons."

Un geste important pour le refuge gembloutois qui accueille 110 animaux (vaches, cochons, chèvres, moutons, chevaux, lapin, cobayes et animaux de basse-cour). "On a besoin de 6 à 7.000€ par mois. Ce qui sera récolté dans le cadre de ce projet, ce n’est pas grand-chose mais c’est beaucoup à la fois. Surtout en cette période où le prix de l’alimentation ne cesse d’augmenter sans parler de la sécheresse qui pourrait encore faire grimper le prix du foin."

Ce sont deux équivalents temps plein et des bénévoles qui font tourner "le Rêve d’Aby", qui fêtera ses 10 ans le 12 juin prochain. "À cette occasion, nous organiserons une grande journée portes ouvertes", termine la présidente.