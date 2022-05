Depuis ce dimanche, Mélanie Gourges marche au profit du refuge pour animaux de ferme et chevaux "Le Rêve d’Aby", situé à Beuzet (Gembloux). Entamé depuis Marneffe (Burdinne, province de Liège), son périple la mènera à Transinne où elle déménagera prochainement. Un parcours de 120km, réalisé en huit jours, qu’elle n’effectue pas seule. Des proches, parfois des inconnus et surtout Poupou, son cheval de trait et Némo, son poney, l’accompagnent dans cette aventure baptisée "Némo marche pour Aby".

Déjà propriétaire de Poupou, Mélanie Gourges s’est tournée vers le refuge "Le Rêve d’Aby" afin d’adopter un poney en 2018. Ce dernier venait justement d’en recueillir un, quelques mois plus tôt, victime de maltraitances (lire ci-bas). L’adoption a vite été finalisée. Après avoir vécu des joueurs heureux à Marneffe, c’est à Transinne que Némo pourra déambuler dans les pâtures. Un futur lieu de vie que Mélanie a choisi de rejoindre à pied avec ses deux compagnons, avec l’accord du vétérinaire, plutôt que de privilégier un déménagement en van. "Mais cela ne s’est pas fait du jour au lendemain", explique Guillaume Latour, un proche de Mélanie qui s’occupe des relations avec la presse dans le cadre de ce projet. "Il a fallu organiser de longues séances de marche quotidiennes de 5 à 6 km pour entraîner Némo. Des distances qui ont été revues à la hausse au fil des sorties. On a aussi dû le désensibiliser à différentes choses car on ne passe pas que sur des sentiers. Ce qui veut dire qu’ils vont croiser des voitures, des chiens, etc."

Les étapes parcourues par Mélanie, Némo et Poupou font entre 9 et 20km. Des passages par Haillot, Hamois, Chevetogne ou encore Han-sur-Lesse sont au programme de cette grosse semaine. "On les a cartographiées pour emprunter le moins de routes possible. Certaines sont difficiles, avec pas mal de D +. D’autres sont plus délicates comme celle de ce lundi avec un passage par le centre d’Andenne." Des ravitaillements sont assurés par des proches. Chaque nuit, Mélanie et ses compagnons sont accueillis dans des infrastructures adaptées.

Parallèlement au côté symbolique que revêt cette aventure, une collecte de fonds est organisée dans le cadre de "Némo marche pour Aby". L’intégralité de la somme récoltée sera reversée au refuge, qui ne vit que grâce aux dons. "L’objectif est à la fois de remercier "le Rêve d’Aby" mais aussi de montrer ce qu’il est possible de faire avec un animal qui a été tellement mal en point. On a déjà récolté 5-600€ dans le cadre de cette collecte. On espère atteindre une somme de 1.000€", termine Guillaume Latour.

Parrainage : BE92 0639 7731 2623 avec la communication « Némo marche pour Aby »,