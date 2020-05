Plutôt acheter le Grand Casino, le Musée Félicien Rops ou le restaurant Agathopede ? Faites votre choix dans Neopolis, le tout nouveau jeu mobile qui vous permet de prendre possession de votre ville en achetant les bâtiments du monde réel. Avec des millions de bâtiments disponibles ; de votre petite brasserie de quartier jusqu’à l’Hôtel de ville, c’est Namur et toute sa région qui se transforment en véritable plateau de jeu géant. Quel sera alors votre objectif : cumuler le plus de bâtiments possible et viser le haut du classement, devenir un explorateur en découvrant tous les bâtiments de votre ville ou simplement être le propriétaire virtuel de votre bar préféré ?

Après la France, Neopolis a pour ambition de faire jouer le monde entier. Et c’est logiquement la Belgique qui a été choisie comme premier pays pour déployer le jeu à l’international notamment grâce à sa culture proche de celle de la France mais surtout pour la richesse de son patrimoine culturel. Après une phase de pré-inscription, Neopolis est désormais disponible depuis le 9 Mai dans toute la Belgique et compte déjà plusieurs milliers d’utilisateurs.

Dans la lignée des Reality Games comme Pokemon Go, Neopolis est basé sur la géolocalisation. Après plusieurs semaines enfermés chez eux, les joueurs devront donc explorer et redécouvrir leur ville afin de progresser dans le jeu. Jouez avec les habitants de votre ville dans cette conquête de la ville 2.0 où vos voisins deviendront vos concurrents ou alliés. A mi-chemin entre le réel et le virtuel, Neopolis se pose ainsi en solution idéale pour profiter pleinement du déconfinement.

Site : neopolisgame.com