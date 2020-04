Le bénéfice engendré par le dealer principal était estimé à 158.000€.

A l'automne 2018, des policiers qui patrouillaient au Domaine Saint-Roch de Couvin ont mené un banal contrôle après avoir été interpellés par une forte odeur de cannabis. A l'intérieur d'un sac à dos, ils ont trouvé 35 boulettes de cannabis de 1,6gr, une balance de précision et 400€. L'une des personnes contrôlées est rapidement passée aux aveux. Elle dealait auprès d’une vingtaine de clients, à 10€/g de cannabis. L’enquête qui a suivi a rapidement permis d’identifier le dirigeant de l’association, Mehdi, et sept autres personnes qui vendaient pour lui comme petites mains. « Au départ, c'était pour financer ma consommation personnelle. Puis le trafic a pris de l'ampleur. Je m'en rendais compte mais je n'ai pas arrêté. Je voyais l'argent et je ne crachais pas dessus », commentait Mehdi à l'audience. Une fois sous mandat d'arrêt, Mehdi avait toujours son trafic dans un coin de la tête et n'a pas hésité à demander à sa compagne de l'époque de récolter l'argent que ses revendeurs devaient lui remettre.

Lors de l'audience, le parquet de Namur avait requis la confiscation de 158.000€. Une somme équivalente, selon le ministère public, aux bénéfices engendrés par ce trafic.

Ce mercredi, les neuf prévenus ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Dinant. Mehdi a écopé de 30 mois avec sursis et se voit confisquer la somme de 25.000€. Un autre prévenu a été condamné à 15 mois de prison et six autres à des peines de travail de 150 et 175h. Un dernier dealer a bénéficié d'une peine de probation autonome de deux ans. Des confiscations allant de 1.500 à 7.500€ ont été ordonnées. S.M