Ils souhaiteraient davantage de soutien, en pleine crise du Covid.

Les cafetiers et restaurateurs du boulevard Sasserath à Dinant ne peuvent plus installer de tables et de chaises le long des bâtiments. Le Service Public de Wallonie, propriétaire de ce trottoir, est catégorique. Frappés de plein fouet par les restrictions Covid, les commerçants ne comprennent pas cette décision. Thibaut Gaillard du Coin des Gourmets, Adrien Nicolas du café de la Croisette, Christophe Pesesse de la Capsule et Yegor Yegorova de la Taverne de la Meuse font part de leur mécontentement.

"Historiquement, des terrasses ont toujours été installées à cet endroit. Une fois la croisette construite, la ville a demandé au SPW de pouvoir à nouveau procéder de la même façon, ce qui s’est fait pendant un an mais c’est désormais un non catégorique, on nous dit que les trottoirs ne sont pas adaptés à cet endroit pour accueillir une activité Horeca qui pourrait gêner les PMR. Ceci, alors que même si nous mettons ces terrasses à cet endroit, il reste un mètre 50 pour passer sur le trottoir. Ce qui n’est par exemple pas le cas à la rampe du pont ou avenue Churchill, où des tables et des chaises sont pourtant installées sur les trottoirs, le long des façades."