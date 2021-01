NOli, le Namurois de The Voice Namur Grégory Piérard © D.R.

Inspirée du rock et de la pop, infusée d’une puissante énergie électro/Rap, sa voix mélange à la fois le groove et la douceur. Une certitude, Tom Coclet, 28 ans, est un artiste éclectique qui ne peut être catégorisé. Ce mardi soir, il participera aux blinds de The Voice Belgique. "Je ne vais pas vous dévoiler la chanson mais ce sera en français,