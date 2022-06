Le prévenu, absent à l'audience du 11 mai, a été condamné à une amende de 4800 euros ce mercredi.

Le 13 juillet 2021, un ouvrier non-déclaré en dimona a été observé au travail sur le chantier de rénovation du casino de Namur. William, un Brésilien né en 2005, était occupé à démonter l’enseigne du bâtiment. Quand on lui a demandé qui l’employait, il a montré du doigt José. Ce dernier était dans la nacelle d’un Manitou, occupé à nettoyer la toiture et la façade du bâtiment en question. Il a expliqué qu’il était sous-traitant pour une société et que "" lui avait demandé de donner du travail William, mais qu’il n’était pas à l’initiative de l’occupation de ce dernier. Il n’a jamais donné davantage d’explications à l’inspection sociale et a refusé de s’acquitter d’une transaction de 3000 euros qui lui avait été proposée pour clore l’affaire.