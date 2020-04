Les zones de police de la province de Namur ne rient pas: elles ont verbalisé tout le week-end pascal pour déplacement inutile

Le beau temps a incité un certain nombre d'habitants de la province de Namur à "oublier" les règles de confinement. Les zones de police avaient prévenu: elles seraient là pour sévir tout au long de ce week-end pascal. Elles l'ont été. Certaines sont outrées du nombre de personnes de sortie pour des raisons non valabres. D'autres relatent les bobards avec dérision. Comme ce jeune homme verbalisé parce qu'il prétendait aller changer une ampoule chez son ami.

La semaine dernière, la police de Namur capitale faisait état de 395 verbalisations par la police pour déplacements non essentiels et rassemblements interdits (pour 536 demandes d'intervention). Cela n'a pas empêché des petits groupes de se rassembler pour boire une bière et tailler une longue bavette en bord de Sambre, de Meuse ou dans des parcs. Ils semblent jouer au chat et à la souris avec la police en s'installant dans des endroits inaccessibles aux voitures ou très discrets comme le parc des sources.

La zone de police des 3 vallées a manifesté son courroux. "Nous constatons un regain d’activité et de mobilité ces derniers jours. Cette situation est absolument inacceptable ! En ne respectant pas les mesures de confinement ou de distanciation sociale, vous ne respectez pas: les victimes de cette pandémie et leurs proches qui se trouvent dans une situation de détresse inouïe. Vous ne respectez pas l’ensemble des personnes qui se battent chaque jour en première ligne pour endiguer la pandémie ou pour vous offrir des services. Vous ne vous respectez pas vous-même et vous ne respectez pas vos proches que vous mettez en danger. Sachez que notre zone de police est particulièrement attentive au bon respect des mesures de confinement", prévient-elle.

La zone de police de Jemeppe-sur-Sambre a procédé à un contrôle spécial Covid-19 samedi après-midi. "En quelques heures et sans effectif supplémentaire, 7 P.-V. Covid-19 pour déplacement inutile ont été dressés. "Parmi les personnes interceptées pour des déplacements non-essentiels, nous épinglerons ces Bruxellois inconscients venus… pour essayer leur moto de cross dans les bois de la Grotte de Spy. Ou encore, ces gens contrôlés qui nous ont signalé qu’ils allaient faire leurs courses au magasin Match de Moustier-sur-Sambre. Magasin qui est fermé depuis plusieurs mois! On ne répétera jamais assez que seuls, les déplacements essentiels sont autorisés", rappelle vivement la police.

Tous les inciviques ne sont pas Namurois. Ainsi, des neerlandophones ont-ils été repérés par des riverains des chalets de Dion, la nuit, selon certains témoignages.