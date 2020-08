Marianne Streel est namuroise (rhisnoise) d’adoption depuis une trentaine d’années. Originaire d’Othée (province de Liège), cette juriste maman de trois enfants est devenue cultivatrice et, depuis un an et demi, la patronne du syndicat des agriculteurs (FWA). Un mandat de trois ans très chronophage entre le lobbying et les négociations pour la nouvelle Pac européenne, qui diminue encore fortement l’intervention de l’UE auprès des agriculteurs, les sécheresses à répétition et celle qu’on n’attendait pas : la crise du Covid-19.