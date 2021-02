Rendez-vous était pris ce samedi matin dans les Jardins du Maïeur. Près de cent personnes ont répondu à l’invitation de Namur en Mai pour rappeler l’urgente nécessité de rouvrir sans délais le monde culturel. Des artistes costumés, maquillés et prêts à performer se sont succédé mais sont restés muets. La censure actuelle les obligeant à ne pas pratiquer leur art.

"Notre nouvelle création "Une Peau de Louve" aurait dû être jouée une première fois en avril 2020", explique Edith Van Malder, de la Compagnie Théâtre cœur de Terre. "Notre prestation a été annulée et le sera de nouveau le 4 mars prochain. En moins d’un an, ce sont 65 représentations qui n’ont pu se dérouler. Ce spectacle représente quatre ans de travail. Que cette création ne puisse voir le jour, c’est le plus douloureux et il y a toute une équipe derrière qui est à l’arrêt. En septembre et octobre, nous avons pu jouer dans des crèches. Il n’y a eu aucun souci sanitaire. C’est la preuve que c’est possible."

Le directeur de Namur en Mai Samuel Chappel a appelé le gouvernement à rouvrir le secteur culturel dès le 1er mars. "Notre boulot, c’est d’organiser des festivals, pas des manifestations mais maintenant, nous n’avons plus le choix", explique-t-il. "Après avoir été ignorés, nous exigeons des décisions claires et la mise en place de protocoles pour reprendre nos activités. La dynamique de déconfinement est incohérente. C’est un choix politique. Cela illustre la société que l’on veut dessiner. Il est permis de consommer mais pas de créer ni de rêver. C’est choquant. Nous ne sommes pas le problème mais la solution." © G.P.

Des propos appuyés par Christine Mahy, secrétaire générale du Réseau Wallon de lutte contre la Pauvreté. "Les politiciens font seulement mine de s’inquiéter de la santé mentale des gens, quelle insulte", crie-t-elle. "On n’a pas besoin d’un psy mais de lieux de rencontres. Une société de cohésion est celle que l’on construit entre êtres humains." A noter que Namur en Mai veut exister coûte que coûte cette année et a déjà différents scénarios dans ses cartons. Une conférence de presse en compagnie de Maxime Prévot sera organisée prochainement.