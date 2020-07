Les commerçants expliquent : "Elles sont faites avec nos produits, bien entendu. Nos glaces sont ainsi réalisées avec notre café Mélange Delahaut, Brésil, Costa Rica, Colombie et Indonésie et avec le précieux concours de notre artisan glacier Benjamin Nicolas de chez "Glaces & Ben"."

© DR



Au programme: 5 goûts, dont 4 typés: la mocaccino (café-chocolat), l'Irish (au whisky), au café infusé et caramel beurre salé, cappuccino (classique café) et l'Ebène (vanille d'Haïti et crumble au charbon végétal).