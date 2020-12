C’est le 3 décembre, journée internationale de la personne porteuse de handicap, que la première pierre du nouvel atelier d’Entranam a été posée. Un bâtiment flambant neuf de 4000m², dont 1000 m² réservés au stockage des matériaux, est prévu pour septembre 2021 afin d’accueillir une des activités principales de l’entreprise : l’atelier de mécano-soudure et de tôlerie. Il est pour l’instant situé à Saint-Servais (Namur), et ce, depuis les années 70 mais ne répond plus aux exigences de son marché.

Entranam fabrique des cadres et châssis en acier pour machine-outil, des éléments de châssis en aluminium pour véhicules utilitaires, des présentoirs métalliques pour magasins, des étagères des racks de manutention, des sièges de gare mais également du pliage de pièces à incorporer dans des poêles à bois. Découpe, pliage, sertissage, taraudage, soudures en tout genre, les techniques utilisées sont multiples. Particularité et activité de niche, l’entreprise propose à ses clients un service de réparation de torches à souder.

Pour rappel, Entranam est une entreprise namuroise qui occupe plus de 230 travailleurs. Il est un partenaire de haute qualité en sous-traitance industrielle des secteurs métallurgique, électronique et connectique, assemblage et conditionnement divers. Il assure également sa propre production en menuiserie, entre autres, avec la gamme ‘Ti bou, en mécano-soudure et en parachèvement du bâtiment.