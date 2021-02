Nouveau bâtiment pour les sciences à l'UNamur Namur Grégory Piérard © D.R.

Près de 10.000 m² répartis sur huit niveaux, un auditoire de 480 places, une septantaine de bureaux, des salles de cours, des laboratoires : le nouveau bâtiment de la Faculté des sciences de l’UNamur est opérationnel. Situé au coin de la rue de Bruxelles, et de la rue Grafé, il assemble une partie des différents départements et services qui composent la Faculté des sciences (mathématiques, physique, chimie, géographie, géologie). Un cadre de travail qui doit permettre de relever les défis en termes d’innovation, de recherche et de transmission des savoirs.