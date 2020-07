La Régie des Bâtiments et la société AG Real Estate ont présenté en images mercredi le projet du futur palais de justice de Namur à ses futurs occupants, les services judiciaires. Le futur complexe de 34.600 m² sera construit sur l’ancien site des Casernes Léopold. Les travaux débuteront en septembre 2020 et dureront 36 mois .

La Régie des Bâtiments indique : « L’objectif est de livrer l’ensemble de la construction dans les 36 mois suivant l’ordre de commencement des travaux qui devraient débuter en septembre 2020 lors d’une cérémonie de pose de première pierre. » Un contrat de location de 18 ans avec option d’achat sera signé par la Régie des Bâtiments.

© Régie des Bâtiments



Le déménagement des services du SPF Justice vers le nouveau bâtiment est prévu pour 2023. Il s’agit de la Cour d’assise, du Tribunal de Première Instance, du Parquet du Procureur du Roi, du Parquet de la Jeunesse, du Parquet de Police, du Tribunal et de la Cour du Travail, de l’Auditorat du Travail, du Tribunal de Commerce, de la Justice de Paix, ainsi que du Barreau. Ce complexe hébergera également le nouveau service DAB (Direction de la sécurisation) de la Police Fédérale et le volet pénal de la division de Dinant de l’arrondissement judiciaire de Namur : les juges d’instruction, la Chambre du Conseil et le Tribunal Correctionnel.

© Régie des Bâtiments



Les Cours de Justice se situeront de part et d’autre de la salle des pas perdus, recouverte d’une magnifique verrière lui octroyant une luminosité sans pareille. Le Palais de Justice comptera 14 salles d’audience réparties dans les ailes est et ouest, ainsi qu’une Cour d’Assise. Les étages supérieurs seront quant à eux réservés aux bureaux du personnel et des magistrats. Ceux-ci pourront d’ailleurs rejoindre les salles d’audience via une circulation privée et sécurisée. Ces salles seront séparées par différents patios qui offriront de larges puits de lumière naturelle. Le parking en sous-sol sera réservé au personnel.

© Régie des Bâtiments



La période de standstill étant achevée, AG Real Estate s’est vu attribuer officiellement le marché pour le financement, la reprise de la conception, la construction et la mise à disposition du Palais. Pour l’accompagner dans l’exécution de cette démarche, AG Real Estate a sélectionné deux partenaires : CIT Blaton et BPC (une des filiales de CFE).

© Régie des Bâtiments



© Régie des Bâtiments