Le BEP a commandité en 2020 une étude complète pour identifier sur l’ensemble de la Province tous les sites qui méritent d’être réaménagés, selon des critères précis (localisation, conditions de réaménagement,…). La majorité des sites se situent dans des zones urbaines, souvent près du centre-ville des grandes agglomérations.

L’ancien site militaire de Belgrade présente deux zones distinctes. La première constituée de 6 hangars de +/- 2.000 m² qui seront reconditionnés en vue d’accueillir de nouvelles entreprises. La seconde, vierge, positionnée en bordure d’une voirie existante et présentant une surface de 3,7 ha. Le site complet est plus vaste mais inclut des zones réservées à la biodiversité et au maintien de couloirs écologiques sur une surface de 4,6 ha, en plein cœur namurois !

Le BEP a donc attribué fin mai 2021 un marché d’auteur de projet au bureau d’études HCO en vue de rénover la voirie et de l’équiper de l’infrastructure nécessaire à cette reconversion : réparations localisées des voiries en béton, réfection du réseau d’égouttage, renouvellement de la conduite d’eau, alimentation en électricité, éclairage public, fibres optiques et gaz. Il importera également de veiller à optimiser la gestion des eaux pluviales en limitant au maximum tout rejet vers le réseau existant de la Ville.

Les résultats de l’étude sont attendus pour le début de l’année 2022. Le démarrage des travaux est, prévu pour le second semestre 2022, pour une durée approximative de 6 mois.

Grégory Piérard