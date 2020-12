Les Urgences ont vu le jour en 1977. Il s’agissait alors du premier Service du genre en province de Namur et du Luxembourg. Le CHR Site Meuse s’appelait encore Saint-Camille et a accueilli la première année 9000 patients. Ils sont désormais 49.000. "Cela représente 50 % du total de nos hospitalisations", précise Gilles Mouyard, président du C.A. "Depuis 1988, et la construction d’un bâtiment initialement prévu pour la Région Wallonne que nous avons finalement investi, il n’y a plus eu de gros travaux."

Le Centre Hospitalier se sent logiquement à l’étroit mais le personnel des Urgences bénéficiera d’ici deux ans et demi d’un tout nouveau bâtiment de 2500 m². « Cela faisait très longtemps que nous attendions que ce projet se concrétise", explique Pascale Lievens,