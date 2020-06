Le look a changé par rapport aux années précédentes, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. La carte aussi avec des produits légèrement plus élevés, mais un service à table pour compenser.

Mais la grande nouveauté, en l’absence imposée d’événements jusqu’à la fin de l’été, c’est la location de kayaks. On y trouve aussi des planches de paddle et des petits bateaux sans permis, trois sur les six prévus en raison du Covid-19.

"Il y avait beaucoup de très bonnes choses jusqu’à présent à Jambes. On a voulu améliorer encore un peu l’endroit avec un bar beaucoup plus grand et davantage de toilettes" , s ouligne Gauthier qui s’est associé pour l’occasion avec son ami plaisancier. "Moi, je vis depuis des années sur un bateau, pour l’instant, c’est une petite péniche amarrée à Amée, mais lui va découvrir ce mode de vie 6 mois par an."