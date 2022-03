Dans cette nouvelle équipe, Christine Pirson et Hugo Roegiers ont une expérience politique au sein des cabinets des échevins Ecolo namurois. Akoeley Bernard, Marianne Sersli et Sébastien Delforge complètent le quintette, avec une volonté forte d’aller au contact des Namuroises et des Namurois.

« Dans notre acte de candidature, nous avons réaffirmé la volonté d’Ecolo de continuer à mettre la Ville de Namur sur la voie de la transition écologique, avec une attention à inclure tous les publics, en particulier les personnes plus précarisées et à faire vivre la démocratie et la participation citoyenne. Nous voulons en profiter pour lancer un appel à nous rejoindre aux Namuroises et Namurois qui croient en l’importance d’avancer vers un monde plus durable et plus juste et qui veulent s’engager pour faire changer les choses concrètement. Nos portes sont grandes ouvertes », explique la nouvelle équipe.

En parallèle, écolo j, l’organisation des jeunes écologistes, vient de relancer une antenne locale à Namur.