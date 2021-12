Les agriculteurs avaient déjà manifesté jeudi dernier à Namur. Ils remettront le couvert ce jeudi aux abords de la Présidence du Gouvernement wallon (Elysette), rue Mazy et Av. Bourgmestre Jean Materne à Jambes. La manifestation se déroulera à l'initiative de la Fédération wallonne de l'Agriculture (FWA). Les agriculteurs souhaitent défendre "un modèle d'agriculture familial, durable, agronomiquement applicable et qui dégage un revenu pour leurs familles". Celle-ci débutera vers 10h30 et se terminera vers 16h00 et aura inévitablement des impacts en matière de mobilité.

La circulation des véhicules et bus TEC sera impactée lors des arrivées et départs des colonnes de tracteurs et durant toute la durée de la manifestation. En fonction de l’heure de départ des manifestants, la circulation liée aux sorties d’école pourrait être perturbée.

La rue Mazy et l’Avenue Jean Materne, entre les coins et le Pont, seront fermées à la circulation des véhicules durant toute la manifestation et le stationnement sera interdit dès 7h du matin dans la zone de la manifestation.