Pauline change de vie en reprennant le bar à chats de la rue des Brasseurs qui a rouvert la semaine dernière avec 6 nouveaux pensionnaires.

Ouvert en juillet 2018, Chez Miss Miaouw avait une clientèle d’habitués rue des Brasseurs. Mais ses trois créatrices, enseignantes à la base, ont décidé en début d’année de confier ce projet à quelqu’un d’autre. Pour des raisons personnelles, l’une d’entre elles devenant maman notamment.

De son côté, Pauline, d’Eghezée, mais vivant à Bruxelles, avait envie de changer de voie. "Lorsque j’ai vu l’annonce du bar à chats, je me suis tournée vers mon mari et je lui ai demandé son avis : j’aime les animaux et j’adore faire de la pâtisserie donc cela me collait à merveille", se souvient celle qui a deux chiens et deux chats, tout en surveillant les brownies, brookies et banana bread en train de cuire dans le four.

"Je faisais déjà les gâteaux d’anniversaire pour ma famille depuis un moment. À un moment, je me suis lancée dans le cake design et je pourrais m’y remettre pour une occasion ou l’autre au bar à chats, mais on verra car cela prend beaucoup de temps."

Pauline devait prendre le relais le 1er avril, mais le confinement en a décidé autrement. Elle a rouvert le bar à chats la semaine dernière. Avec la même carte agrémentée de propositions salées.

De nouveaux chats sont arrivés. "Ils sont 6 pour l’instant. Ils ont déjà pris leurs marques même si certains sont plus timides. Les précédents sont retournés en famille d’accueil pour ne pas rester trop seuls même si on venait deux fois par jour s’occuper d’eux et les câliner."