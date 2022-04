Le chantier de la Chaussée de Louvain qui a démarré en septembre dernier avance bien, annonce la ville de Namur. "Le chantier de la N91 avançant, la société Colas, en charge des travaux, procédera à partir de ce 28 avril 2022 dès 6h00 au remplacement des enrobés sur le côté descendant de la chaussée (coté n° impair). Cette nouvelle phase durera une quinzaine de jours, phase préparatoire y compris asphaltage, et ce, sous réserve des conditions météorologiques."

La chaussée de Louvain sera à sens unique du carrefour Hébar vers la gare de Namur. La remontée des véhicules et des bus est strictement interdite durant la durée de cette phase. La circulation descendante se fera du côté pair c’est à dire sur la bande nouvellement asphaltée.

Le stationnement, côté impair, le long de la N91 sera interdit à partir du jeudi 28 avril dès 6h00 au samedi 14 mai 07h00. Merci de respecter la signalisation en place.

Concernant les rues perpendiculaires (P. Verbist, Sergent Delisse et Place des Tilleuls), du vendredi 29 avril au lundi 09 mai à 11h00, l’accès à la chaussée de Louvain sera autorisé pour rejoindre la bande circulable et les différents commerces.

La chaussée de Louvain ne sera plus accessible via ces rues du lundi 09 mai - 12h00 jusqu’au samedi 14 mai - 07h00. Celles-ci seront mises en cul de sac durant cette période.

Attention, du lundi 02 mai - 7h00 au vendredi 06 mai- 16h15, différents sous-traitant vont intervenir sur la bande béton centrale. Il sera dès lors strictement interdit stationner sur cette zone.

Pour rappel, un site propre central est actuellement en cours d’aménagement sur une importante portion de la N91, entre les carrefours Hébar et Saint-Luc, soit sur 1,2 km et ce, afin de permettre une circulation plus rapide des bus (notamment en liaison avec le parking P+R Bouge). Une circulation à sens unique des bus y sera organisée en alternance. L’objectif de ces travaux est d’améliorer la circulation des bus avec un gain de temps jusqu’à 10 minutes pour rejoindre le centre-ville, rendant la solution de transport public (couplé au P+R ou pas) beaucoup plus attractive.