En cette fin d’année 2021, les balades contées reviennent. Thierry de Condé, Thérèse Mansion, Marie-France Nizet, Philippe Tock et Christine Volvert : cinq conteur/euse/s proposeront cinq haltes, au fil des rues et des contes, le samedi 20 novembre prochain. "Une promenade inédite dans des histoires étranges pour passer de la vie à la mort : tout comme le fait chaque année la nature elle-même, qui semble endormie mais ne fait que sommeiller avant son réveil lumineux printanier", indique la Maison du conte. La balade est pour tout public à partir de 10 ans et coûte 10€ par personne. Informations et inscriptions : 0489/93.35.48 ou maisonduconte.namur@gmail.com (www.maisonducontenamur.be)

La maison du conte de Namur organise par ailleurs deux autres activités en ce mois de novembre. Le mercredi 10 : l’habituelle veillée pour tout public curieux d’entendre des conteur/euse/s, débutant/e/s ou expérimenté/e/s s’essayer à un nouveau conte (Maison du Conte à 20h30). Le samedi 13 : l’atelier "lecture d’un conte", pour explorer collectivement le sens d’un conte avec Chantal Nève-Hanquet, psychanalyste jungienne. Le conte du jour : "La femme aux mains de lumière", adapté par Henri Gougaud (Maison du Conte à 14h30)