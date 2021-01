Le procès des vendeurs et des patrons des magasins Terra Terra s’est poursuivi ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Namur.

L’objet social de la société Terra Terra, créée par Philippe G pour son fils Romain G était la vente de matériel d’horticulture. 90 % de ses clients étaient cependant d’importants cannabiculteurs ou des personnes connues dans le milieu du grand banditisme, selon le parquet fédéral. Si les 5 magasins de l’entreprise ne vendaient pas de graines de cannabis, il ressort de l’enquête que les vendeurs ont conseillé et assisté leurs clients, qui bénéficiaient de remises de 20 % dès l’achat de 10.000 euros de matériel et dont les factures s’élevaient parfois jusqu’à 30.000 euros, sur la façon de faire pousser du cannabis et de créer une cannabiculture.